Gruppenliga: Hohe Hürden für Bicken und Eschenburg

Der TSV Bicken ist in der Fußball-Gruppenliga am Samstag bei der SpVgg. Leusel im Einsatz. Die SG Eschenburg bekommt es Sonntag in Eibelshausen mit Primus FC Burgsolms zu tun.

Von Redaktion