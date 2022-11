Gruppenliga: Mehr Mentalität und eine Reaktion gefordert

"Es scheint eine Bande unterwegs zu sein", vermutet Eschenburgs Trainer Nils Pfeiffer. Seine Mannschaft wurde vergangenes Wochenende beim Gruppenligaspiel in Leusel von unbekannten Tätern bestohlen (wir berichteten), die während der Partie in die Kabine eingedrungen waren, Autoschlüssel entwendeten und damit Wertsachen aus den Fahrzeugen klauten. Rund 300 Euro Bargeld fehlten, der Schaden ist aber viel höher. "Wir haben die Autoschlüssel überall gesucht, in Feldern, Mülltonnen, aber nichts gefunden. Wenn dort am Bund auch Schlüssel von gewerblichen Schließanlagen sind, die dann ausgetauscht werden müssen, geht der Schaden schnell in die Zehntausende", weiß Pfeiffer. "Auch unsere Gruppenliga-Frauen und der Schiedsrichter sind in Roßdorf bestohlen worden. Von Arbeitskollegen habe ich von einem Fall am gleichen Wochenende in Simtshausen gehört. Es war das gleiche Schema, das scheint derzeit Mode zu haben", erklärt er seine Mutmaßung, dass mehrere - womöglich organisierte - Täter in der Region am Werk sind.