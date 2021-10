Gruppenliga: Vielleicht wird erst beim Anpfiff alles wie sonst

Jetzt teilen:

ESCHENBURG/HERBORN/MITTENAAR - In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg kommt es am Samstag zu einem Kreisduell unter etwas bedrückenden Vorzeichen. Vor dem Anpfiff der Begegnung SG Eschenburg - SSC Burg spielt der Tod des Burger Vorsitzenden Dieter Discher bei beiden Mannschaften eine Rolle. Für den TSV Bicken wiederum beginnt am Sonntag eine Reihe von Spielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Trainer Frank Wölfert spricht von "Wochen der Wahrheit."

SG Eschenburg - SSC Burg (Sa., 15.30 Uhr, in Eibelshausen): Das Sportliche wird vielleicht erst mit Anpfiff der Begegnung in den Vordergrund rücken. Der Tod des SSC-Vorsitzenden Dieter Discher, der auch in Eschenburg gut bekannt war, wird mindestens in der Schweigeminute, die beide Teams zu Beginn des Spiels vereinbart haben, eine Rolle spielen. Danach müssen beide Teams die Balance finden, wie es Eschenburgs Trainer Sebastian Dietrich mit folgenden Worten beschrieb: "Wir wollen einerseits für Dieter spielen, andererseits aber auch gewinnen."

Auch Burgs Trainer Steffen Hardt glaubt, dass der überraschende Tod des Vereinsvorsitzenden in den Köpfen eine Rolle spielen wird: "Eine der älteren Spieler kannten ihn, seit sie Kind waren. Für uns wird das schon schwierig, das Sportliche einfach wieder so in den Vordergrund zu rücken."

Beide Mannschaften haben eine spielfreie Woche hinter sich. Das Spiel der SG Eschenburg in Braunfels fiel wegen eines positiven Covid-Befunds beim Gegner aus, und Burg hatte wegen des Hessenpokal-Engagements des VfL Biedenkopf frei. Sebastian Dietrich sagt: "Ich glaube, das spielfreie Wochenende hat in meiner Mannschaft allen einmal gutgetan. Seit dem Ende des Lockdowns war ja seit Anfang Juli bald jedes Wochenende mit Fußball belegt." Bis zur Winterpause hat seine Elf noch eine relativ lange Strecke zurückzulegen: Acht Spiele sind noch auszutragen, wobei es für die Braunfels-Partie noch keinen Nachholtermin gibt.

Steffen Hardt, hatte die spielfreie Woche wie einige Spieler für einen Kurzurlaub genutzt und sagte zum Wiedereinstieg: "Wir haben am Mittwoch erstmals wieder trainiert. Es waren 30 Mann da, aber die Stimmung war gedrückt." Es muss trotzdem weitergehen: "Wir müssen sehen, dass wir die Trauer überwinden und eine gute Leistung zeigen. Dieter hätte bestimmt gewollt, dass wir spielen."

Gegner haben sich auf das Eschenburgs Spiel eingestellt

Für die kommenden Wochen hat Sebastian Dietrich akzentuiert genommen, dass sich die Gegner inzwischen gut auf die Spielweise seiner Mannschaft eingestellt haben: "Es ist für eine Mannschaft immer schwerer, gegen einen tief stehenden Gegner das Spiel zu machen." Der Blick auf Rang 14 in der Heimtabelle bei einem Sieg, zwei Remis und der bislang einzigen Saisonniederlage zeigt, wo der Schuh drückt. "Wir müssen in dieser Hinsicht stärker werden. Das wird ein Aspekt in den kommenden Trainingseinheiten sein."

Auf den Samstag freut sich Dietrich in gewisser Weise: "Gegen Burg läuft es immer auf intensive Begegnungen hinaus. Beide Mannschaften ähneln sich: Sie kommen über den Mannschaftsgeist und sind in der Lage, kompakt zu verteidigen." Sein Tipp: "Wer das erste Tor schießt, wird sich auf einem guten Weg befinden." Steffen Hardt stellt sich im Idealfall vor, dass seine Mannschaft an den 3:0-Sieg beim FC Ederbergland II anknüpft: "Das war der Fußball, den ich mir vorstelle."

TSV Lang-Göns - TSV Bicken (So., 15 Uhr): Beim TSV Bicken scheint der Knoten geplatzt. Dem 3:2-Heimsieg in der Liga über die SpVgg. Leusel folgte der 3:2-Kreispokalerfolg bei der SSG Breitscheid. Trainer Frank Wölfert sagt: "Zwei Siege in Folge hatten wir in dieser Saison noch nicht." Der dritte soll sich beim TSV Lang-Göns anschließen. "Ein drittes 3:2 würde ich sofort mitnehmen", meint Wölfert.

Aus dem Kreispokalspiel nimmt seine Mannschaft nichts Negatives mit, meint er - auch wenn es sich sein Team nach seiner schnellen 3:0-Führung noch einmal schwer gemacht hat. Ändern muss Wölfert trotzdem etwas, und das liegt am jüngsten Auftritt in der Liga. Fabian Bräuer, mit fünf Liga-Treffern so etwas wie der Torschütze vom Dienst beim TSV, muss wegen einer Gelb-Roten Karte für ein Spiel pausieren. Keeper Sascha Fünfsinn muss nach Doppelbestrafung - Rot und Strafstoß gegen seine Mannschaft - voraussichtlich einige Spiele länger aussetzen.

Mit der Partie beim TSV Lang-Göns beginnen Frank Wölfert zufolge für den TSV Bicken die "Wochen der Wahrheit". Bis zur Winterpause werden die Gegner in den folgenden sieben Spielen vor allem aus der unteren Tabellenhälfte stammen: Lang-Göns, Büblingshausen, Wettenberg, Waldsolms und Braunfels, mit den ambitionierteren Teams Schröck und Burg als Zugabe. "Wir müssen am Sonntag gewinnen, klare Sache", meint Frank Wölfert. Er ahnt aber: "Das wird der Gegner genauso sehen. Wenn nicht gegen Bicken, gegen wen dann?"