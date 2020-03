Gubsch trainiert nächste Saison FC Flammersbach

ZUR PERSON

Der in Langenaubach wohnhafte David Gubsch (35), dessen Heimatverein der SSV ist, übernahm vor drei Jahren beim VfL Fellerdilln II sein erstes Traineramt im Männerbereich. Zuvor spielte er unter anderem für die SG Obere Dill. Beruflich ist der C-Lizenzinhaber, der derzeit an seiner B-Lizenz bastelt, in Oberscheld in der Qualtätssicherung tätig und zu seinen Hobbys gehören neben Fußball noch Badminton, Kart- und Snowboardfahren.