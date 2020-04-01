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Mittwoch, 01.04.2020 - 00:00
2 min

Gubsch trainiert nächste Saison FC Flammersbach

Christian Pomoja: Sportredakteur Dillenburg
Von Christian Pomoja
Sportredakteur Dillenburg
David Gubsch (r., hier noch als Spieler der SG Obere Dill) trainiert ab kommender Saison den FC Flammersbach. Foto: Steffi Strömmer-Kneip

David Gubsch (r., hier noch als Spieler der SG Obere Dill) trainiert ab kommender Saison den FC Flammersbach. (Foto: Steffi Strömmer-Kneip)

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ZUR PERSON
Der in Langenaubach wohnhafte David Gubsch (35), dessen Heimatverein der SSV ist, übernahm vor drei Jahren beim VfL Fellerdilln II sein erstes Traineramt im Männerbereich. Zuvor spielte er unter anderem für die SG Obere Dill. Beruflich ist der C-Lizenzinhaber, der derzeit an seiner B-Lizenz bastelt, in Oberscheld in der Qualtätssicherung tätig und zu seinen Hobbys gehören neben Fußball noch Badminton, Kart- und Snowboardfahren.
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