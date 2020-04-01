Mittwoch, 01.04.2020 - 00:00
2 min
Gubsch trainiert nächste Saison FC Flammersbach
Von Christian Pomoja
Sportredakteur Dillenburg
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ZUR PERSON
Der in Langenaubach wohnhafte David Gubsch (35), dessen Heimatverein der SSV ist, übernahm vor drei Jahren beim VfL Fellerdilln II sein erstes Traineramt im Männerbereich. Zuvor spielte er unter anderem für die SG Obere Dill. Beruflich ist der C-Lizenzinhaber, der derzeit an seiner B-Lizenz bastelt, in Oberscheld in der Qualtätssicherung tätig und zu seinen Hobbys gehören neben Fußball noch Badminton, Kart- und Snowboardfahren.
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