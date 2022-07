Haigerer Fußball-Stadtmeisterschaft: Niederroßbach macht´s

Bei der Haigerer Stadtmeisterschaft in Sechshelden spielen die Gastgeber am Donnerstag um das Erreichen des Halbfinales. Archivfoto: André Bethke

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Nach dem dritten Turnierabend steht bei der Haigerer Fußball-Stadtmeisterschaft der erste Halbfinalist fest. Für A-Ligist FC Niederroßbach wird das Turnier am Samstag weitergehen. Aufs Weiterkommen hoffen darf auch der SSV Haigerseelbach nach seinem Sieg über die A-Junioren des TSV Steinbach.

Die beiden Spiele in Sechshelden waren erneut ziemlich gut besucht: Der Ausrichter, der am Donnerstag gegen Steinbach ums Weiterkommen spielen wird, freute sich über schätzungsweise 150 Zuschauer.

Gruppe A, SSV Haigerseelbach - A-Junioren TSV Steinbach 2:1 (0:1): Die Gruppenliga-Junioren des TSV Steinbach bestimmten beide 30-Minuten-Durchgänge, besaßen in Sachen Tempo und Variabilität deutliche Vorteile. Allein: Mehr als der Führungstreffer durch Jeremias Gassmann sprang nicht heraus. A-Ligist Haigerseelbach erwies sich insgesamt als abgeklärter und hatte vielleicht auch das Quäntchen Glück. Die Treffer zum 2:1-Sieg erzielten Maximilian Zimmermann und Goran Radan (Foulelfmeter).

Gruppe C, FC Niederroßbach - SSV Langenaubach 2:0 (1:0): Niederroßbach bestimmte auch das Duell der beiden A-Ligisten, aber nicht so deutlich wie beim 9:0 über Flammersbach am Abend zuvor. Dafür leistete Langenaubach dann doch zu viel Widerstand. Die entscheidenden Treffer erzielten Philip Hemelik (21.) und Moritz Weber (32.).

Am Donnerstag spielen, Gruppe B: SSV Allendorf - SG Obere Dill (18 Uhr), VfL Fellerdilln - SG Donsbach/Haiger (19.15 Uhr), Gruppe A: SSV Sechshelden - A-Junioren TSV Steinbach (20.30 Uhr).