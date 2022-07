Haigerer Stadtmeisterschaft: Mit 19 Toren geht es weiter

Bei der Haigerer Fußball-Stadtmeisterschaft ist der zweite Abend gespielt. Archivfoto: Sven Jessen

HAIGER - Zum zweiten Turnierabend um die Haigerer Fußball-Stadtmeisterschaft hat Gastgeber SSV Sechshelden noch mehr Zuschauer als am Montag begrüßt. Bei Bombenwetter mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius sahen sich schätzungsweise 200 Zuschauer die ersten Spiele der Gruppe B und die zweite Partie der Gruppe C an.

Gruppe B, SG Obere Dill - VfL Fellerdilln 1:3 (1:3): Beide Mannschaften fackelten in der Gluthitze, die gegen 18 Uhr noch herrschte, nicht lang. Dominic Schwarz (9.) brachte den VfL Fellerdilln in Führung, doch wie aus dem Nichts war Nicolai König (11.) mit dem Ausgleich zur Stelle. Der Kreisoberligist bestimmte unter seinem neuen Trainer Rolf Zabel das Geschehen, regelte die Sache aber erst kurz nach der Halbzeitpause zu seinen Gunsten. SG-Keeper Björn Dittel (35.) wurde zu Beginn der zweiten 30 Minuten als Eigentorschütze geführt. Sebastian Fiur (43.) baute die Führung auf 3:1 aus. Fellerdilln spielte seinen Part danach souverän herunter, während B-Ligist Obere Dill nicht mehr die Reserven besaß, um das Resultat knapper zu gestalten.

Gruppe B: SG Donsbach/Haiger - SSV Allendorf 1:5 (0:1): A-Ligist SSV Allendorf bestimmte diese Partie und baute seine Führung Tor um Tor aus. Die Treffer erzielten bis zum 5:0 Temel Uzun, Ahmet Yagci (2) und Arlind Zymeri, hinzu kam ein Eigentor von Moritz Moos. Donsbach/Haiger verwertete seine einzige richtig gute Torgelegenheit zum 1:5 durch Petros Arampatzis.

Gruppe C, FC Flammersbach - FC Niederroßbach 0:9 (0:4): A-Ligist FC Niederroßbach erzielte gegen B-Liga-Aufsteiger FC Flammersbach das bisher deutlichste Ergebnis dieser Stadtmeisterschaft. Nico Strasser (13.), Metin Damar (16.), Moritz Weber (19.) und Robin Paul (22.) erzielten ihre Tore im Drei- oder Vier-Minuten-Takt. Die Vorlagen gaben Moritz Weber, Alex Strutschkow und Ben Reumermann. Im zweiten Durchgang trafen Sandro Fey (35., 39., 59.) und Alex Strutschkow (58., 60.), wobei Philipp Hemelik mehrmals als Vorlagengeber in Erscheinung trat.

Am Mittwoch spielen, Gruppe A: SSV Haigerseelbach - A-Junioren TSV Steinbach (19 Uhr), Gruppe C: FC Niederroßbach - SSV Langenaubach (20.15 Uhr).