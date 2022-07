Haigerer Stadtmeisterschaft: "Was ist denn hier los?"

Bei der Haigerer Stadtmeisterschaft in Sechshelden treffen am Freitag zwei Favoriten aufeinander. Archivfoto: Sven Jessen

HAIGER - Am vierten Turnierabend in Sechshelden hat es kräftig gestürmt - zumindest fußballerisch in zwei der drei Partien. Der SSV Allendorf und der VfL Fellerdilln folgten dem FC Niederroßbach ins Halbfinale. Die dritte Partie zwischen Sechshelden und den A-Junioren des TSV Steinbach wiederum lebte von der Spannung, wem vielleicht der entscheidende Treffer gelingen würde. Schätzungsweise 200 Zuschauer verfolgten die Partien, die über zweimal 30 Minuten gingen.

Gruppe B, SSV Allendorf - SG Obere Dill 5:0 (4:0): A-Ligist Allendorf schoss sich gegen den B-Ligisten SG Obere Dill souverän ins Halbfinale. Die Treffer erzielten Neuzugang Leon Kunz (2) sowie Temel Uzun, Ali Ulukök und Jona Kilian. Über die Ränge eins und zwei und damit über die Paarungen im Halbfinale wird das direkte Aufeinandertreffen zwischen Allendorf und Fellerdilln am Freitag entscheiden.

Gruppe B, VfL Fellerdilln - SG Donsbach/Haiger 13:0 (:0): "Was ist denn hier los?", wunderte sich mancher Zuschauer über die torlosen ersten zehn Minuten zwischen dem Kreisoberligisten und dem B-Ligisten. Die Frage konnte für die restlichen 50 Minuten erneut gestellt werden. Fellerdilln traf im Schnitt alle 3,8 Minuten. Die Tore erzielten Dominik Häußer (12., 41., 45.), Dominic Schwarz (20., 51.), Jannis Pulverich (36., 48.), Sebastian Fiur (55., 57.), Dominik Bauer (15.), Eric Wischofski (29.), Marc Bedenbender (39.) und Kim Dylus (58.).

Gruppe A, SSV Sechshelden - A-Junioren TSV Steinbach 0:0: Das Schlüsselspiel der Gruppe A um den Halbfinaleinzug. Sechshelden würde ein Remis genügen, Steinbach bräuchte hingegen einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, sonst wäre Haigerseelbach der lachende Dritte. 40 Minuten lang stand es 0:0. Von Sechshelden kam bis auf einen Lattentreffer von Dennis Brandenburger nicht viel. Steinbach wiederum fehlte das Zwingende, um den Glauben an den Halbfinaleinzug wirklich zu untermauern. Das 0:0 genügte letztendlich Sechshelden zum Gruppensieg und zum Weiterkommen.

Am Freitag spielen, Gruppe B: SG Obere Dill - SG Donsbach/Haiger (19 Uhr), VfL Fellerdilln - SSV Allendorf (20.15 Uhr).