Haigerer Stadtmeisterschaft: Zwei Neulinge treffen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Am ersten Abend des Turniers um die Haigerer Fußball-Stadtmeisterschaft haben sich Gastgeber SSV Sechshelden und der SSV Langenaubach erfolgreich in Szene gesetzt und in den Partien über zweimal 30 Minuten die ersten Punkte verbucht. Schätzungsweise 150 Zuschauer verfolgten das Geschehen.

Gruppe A, SSV Sechshelden - SSV Haigerseelbach 3:2 (3:0): Lars Thomas, vom SSV Allendorf zum SSV Sechshelden gewechselt, gab mit seinem drei Treffern einen Einstand ins Turnier, wie er besser kaum sein kann. Haigerseelbach setzte in den zweiten 30 Minuten zwei eigene Torerfolge dagegen und sorgte dafür, dass der Kreisoberligist sich nicht auf seinem Vorsprung ausruhen konnte. Auch für den A-Ligisten trafen zwei Zugänge: Samir und Munir Popalzai.

Gruppe C, SSV Langenaubach - FC Flammersbach 2:1 (0:1): B-Liga-Aufsteiger FC Flammersbach ging durch Silas Deis in Führung. Israfil Tekin sorgte dann aber per Doppelpack dafür, dass A-Ligist SSV Langenaubach optimal ins Turnier startete.

Am Dienstag spielen, Gruppe B: SG Obere Dill - VfL Fellerdilln (18 Uhr), SG Donsbach/Haiger - SSV Allendorf (19.15 Uhr), Gruppe C: FC Flammersbach - FC Niederroßbach (20.30 Uhr).