Herborner Stadtmeisterschaft: Burg und SV Herborn punkten

Stadtmeisterschaft Herborn: Szene aus dem Spiel SV Uckersdorf - SSC Burg. Foto: Rolf Weichbold

HERBORN - Das Turnier um die Herborner Fußball-Stadtmeisterschaft hat am Montagabend mit zwei Partien über zweimal 35 Minuten begonnen. Erste Punkte fürs Erreichen der Platzierungsspiele sicherten sich der SSC Burg und der SV Herborn.

Gruppe 1, SSC Burg - SV Uckersdorf 11:0 (5:0): Vor schätzungsweise 80 Zuschauern brannte Gastgeber Burg mit einer gemischten Elf aus Verbandsliga- und A-Liga-Mannschaft, aber mit 21 Mann auf seinen ersten Einsatz, sodass das Personal zur Pause kräftig gewechselt wurde. Uckersdorf wiederum rückte mit 15 Spielern und dem neuen Trainer Peter Stroh an. Der C-Ligist bekam zumindest im ersten Durchgang eine gute Möglichkeit auf den Ehrentreffer. Für Burg trafen Luca Krieger (2), Jan Petruschke, Maximilian Hagner, Tim Reeh, Salvatore Spera, Niels Jung, Felix Kssler, Jonas Hofmann (2) und Nils Dietrich.

Gruppe 2, SV Herborn - SG ESV Herborn/Guntersdorf 2:0 (2:0): Turnier Co-Gastgeber SV Herborn und die neu formierte Elf der SG ESV Herborn/Guntersdorf lieferten sich in der ersten Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe. Die Treffer erzielte allerdings der SV. Ivan Vdovenko und Abel Buzayew stellten die Weichen schon vor dem Pausenpfiff auf Sieg. In der zweiten Halbzeit war der Sieg des SV Herborn dann nicht mehr gefährdet.

Am Mittwoch spielen in der Klaus-Dieter-Discher-Arena in Burg, Gruppe 1: SV Uckersdorf - SG Sinn/Hörbach (18 Uhr), Gruppe 2: SV Herborn - FC Merkenbach (19.30 Uhr).