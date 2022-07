Herborner Stadtmeisterschaft: Sinn/Hörbach ist Sonntag dabei

Bei der Herborner Fußball-Stadtmeisterschaft geht es am Freitag mit den letzten Vorrundenspielen weiter. Archivfoto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Zweiter Turnierabend um die Herborner Fußball-Stadtmeisterschaft in Burg: In der Klaus-Dieter-Discher-Arena sicherte sich die SG Sinn/Hörbach schon mit ihrem ersten Auftritt den Einzug in die Platzierungsspiele am Sonntag. Co-Ausrichter SV Herborn handelte sich eine deftige Niederlage ein, ist aber noch nicht ausgeschieden.

Gruppe 1, SV Uckersdorf - SG Sinn/Hörbach 0:2 (0:2): Zum ersten Turnierauftritt der SG Sinn/Hörbach schickte Trainer Helmut Betz eine ganz junge Truppe auf den Burger Rasen. Moritz Müller (20., 33.) entschied die Begegnung bereits in der ersten Halbzeit per Doppelpack zugunsten des A-Ligisten, der durchaus höher hätte gewinnen können. Uckersdorfs Keeper Moritz Boller hielt seine Elf aber mit einer Reihe starker Paraden im Spiel. Das Turnier ist für den C-Ligisten nach dieser zweiten Niederlage trotzdem beendet, während sich Burg und Sinn/Hörbach den Sonntagnachmittag schon einmal für die Platzierungsspiele freihalten können.

Gruppe 2, SV Herborn - FC Merkenbach 0:8 (0:4): Der SV Herborn begann gar nicht schlecht: Der B-Ligist kam zu zwei dicken Torchancen. Die Treffer erzielte aber der FC Merkenbach. Die ersten beiden Tore fielen, nachdem der Gegner den Ball in der Abwehr verdaddelt hatte. Bis zur Pause war das Spiel durch die Treffer von Dustin Seidler (13., 29.) und Pascal Hartung (16., 32.) schon so gut wie entschieden. Der A-Ligist legte in den zweiten 35 Minuten durch Jeremy Hermann (43.), Martin Künkel (52., 68.) und Jonas Weyel (66.) vier weitere Torerfolge nach.

Am Freitag spielen, Gruppe 1: SSC Burg - SG Sinn/Hörbach (18 Uhr), Gruppe 2: SG Guntersdorf/ESV Herborn - FC Merkenbach (19.30 Uhr).