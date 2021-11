5 min

Herbstmeister: Das soll im März für neue Motivation sorgen

Blick in die Fußball-C-Liga: In Gruppe 1 gewinnt Medenbach II alle 15 Spiele. Hirzenhain siegt in Unterzahl. In Gruppe 2 steht Türkgücü vorn. Flammersbach bleibt unbesiegt.