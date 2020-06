HFV-Schreiben: Saison soll am 1. September losgehen

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat in einem an die Kreisfußballwarte und Vereine adressierten Schreiben sogenannte "Vorabinformationen in Vorbereitung auf einen möglichen Beginn der Saison 2020/2021 ab September 2020" veröffentlicht. Laut diesem soll die Aufnahme des Spielbetriebs der kommenden Runde "nach Möglichkeit und jetzigem Stand" ab dem 1. September erfolgen. Der erste Spieltag der Meisterschaftsrunde ist für das Wochenende 5. und 6. September geplant. Für 1. und 2. September ist ein Pokalspieltag (Kreispokal 2019/2020) vorgesehen. "Sofern behördliche Anordnungen weitere Lockerungen mit sich bringen, die beispielsweise ab August 2020 die Aufnahme des Spielbetriebs ermöglichen, würden wir das Wochenende 29./30. August 2020 für die Austragung von Pokalspielen nutzen wollen", schreibt der HFV.

Das Fenster für die Mannschaftsmeldung der nächsten Spielzeit ist bis zum 5. Juli geöffnet, das Spielgeschehen werde laut Verband im Juli festgelegt. Die Vorrundenbesprechungen im Kreis sollen für Anfang August terminiert werden.

Bei einem späteren Saisonbeginn "wollen wir nach derzeitigem Planungsstand nur eine einfache Runde spielen und gegebenenfalls anschließend eine Playoff-/Play down-Runde ähnlich wie im Eishockey austragen. Hier sind die Planungen aber noch nicht abschließend, geschweige denn beschlossene Sache", ergänzte der stellvertretende Verbandsfußballwart Matthias Bausch (Waldbrunn) auf NachfrageEine Teilung der großen Spielklassen wie die Hessenliga oder der Verbandsliga werde nicht angestrebt, "da hier die Nachteile die Vorteile klar überwiegen", meinte der designierte Nachfolger von Verbandsfußballwart Jürgen Radeck (Ortenberg).

Bausch weiter: "Hygienekonzepte für die Spiele sind zwar in Arbeit, aber noch nicht spruchreif, denn diese sind auch sehr von den behördlichen Auflagen und den zuständigen Gesundheitsämtern abhängig."

Kreisfußballwart Martin Seidel (Eisemroth) teilte mit: "Nach langer Zeit eine sehr angenehme Nachricht: Es geht wieder los! Der Spielbetrieb für die Saison 2020/2021 steht in den Startlöchern. Wenn Corona-Pandemie und Politik mitspielen, kann es bald wieder klappen mit unserem geliebten Fußball."