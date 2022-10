Hirzenhain siegt mit 6:0

Jetzt teilen:

HAIGER - In der Fußball-C-Liga Dillenburg, Gruppe 1, hat die SG Fellerdilln/Niederroßbach II ihr Kräftemessen mit dem SSV Hirzenhain mit 0:6 (0:4) verloren. SG-Spielertrainer Jonas Schüler berichtete von einer Anfangsviertelstunde, die die Gastgeber komplett verschliefen, und von vier individuellen Fehlern, die Hirzenhain zu Torerfolgen nutzte. Die zweite Halbzeit verlief aus Sicht der Gastgeber mit einer etwas offensiveren Ausrichtung besser, doch auch in diesem Spielabschnitt erzielte Hirzenhain seine Tore. Die Gäste waren in den gesamten 90 Minuten immer wieder mit Schnittstellenpässen erfolgreich. Die größte Tormöglichkeit für Fellerdilln/Niederroßbach bekam Dominik Häußer auf den Schädel: Seinen Kopfball parierte SSV-Keeper Daniel Schweizer aber sensationell. Die Treffer für Hirzenhain erzielten Steffen Hermann (5., 14.), Dennis Tscherner (21.) und Rrezon Islami (44., 55., 80.).