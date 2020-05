Im Geißbockheim wohnen jetzt Blaumeisen

(Foto: )

DILLENBURG - Seit drei Jahren erfreuen sich Andreas Richter und Nadine Koch an ihrem 1.-FC-Köln-Nistkästchen, und auch bei den Blaumeisen kommt der selbst gezimmerte Fanartikel inzwischen prima an. Die ungefähr 30 Zentimeter hohe Behausung, das Geschenk eines Freundes zu Richters 50. Geburtstag, hängt über der Terrasse an der Hauswand. „Auf einmal ging´s los“, beschreibt Richter den Einzug der ersten Bewohner. „Und seitdem brüten in jedem Frühling Blaumeisen.“ Das Treiben rund um den Nistkasten sei wunderschön anzusehen, und in diesem Frühling hat sich Richters Lebensgefährtin Nadine Koch einmal mit der Kamera auf die Lauer gelegt. Herausgekommen ist dieser tolle Schnappschuss. Bewohnt ist das Häuschen nur zur Saison. „Irgendwann ist der Nachwuchs geschlüpft und flügge, dann hören wir bis zum nächsten Jahr nichts mehr“, sagt Richter. Dann sei es Zeit, die Heubällchen-Polsterung aus dem Inneren zu entfernen. Feucht ausgewischt wird das Innere allerdings nicht, damit die Meisen im kommenden Jahr nicht von einem fremden Geruch abgeschreckt werden. Der Fortsetzung der Fußball-Bundesliga blickt Andreas Richter mit einer gewissen Vorfreude entgegen. „Es geht mit zwei Heimspielen gegen Mainz und Düsseldorf los, und zuvor hatte der Effzeh ja einen tollen Lauf“, sagt er. Auf einen Stadionbesuch wird der Dauerkartenbesitzer aber weiterhin verzichten müssen. Aber Fußball im Fernsehen ja ist bestimmt schon mal ein Anfang.

jes/Foto: Nadine Koch