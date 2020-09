3 min

In der A-Liga hoffen sowohl der SSV Donsbach als auch der SSV Langenaubach II auf Punkte

In der Fußball-A-Liga genießen der FC Niederroßbach und der SV Niederscheld ihren Traumstart mit neun Punkten aus drei Spielen. Am anderen Ende der Tabellen darben der SV Oberscheld, der SSV Donsbach und der SSV Langenaubach II noch ohne Zähler. Donsbach und Langenaubach treffen am Sonntag um 15 Uhr im Aufsteigerduell aufeinander.

Von Lena Brandenburger