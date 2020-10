3 min

In der Fußball-A-Liga gilt es für viele Mannschaften, Mittelmaß zu vermeiden

Der nächste Spieltag in der Fußball-A-Liga Dillenburg beginnt für Aartal und Eisemroth bereits am Samstag um 16 Uhr. Zwei Stunden später treten in Langenaubach der SSV Allendorf und die SG Dietzhölztal gegeneinander an.

Von Lena Brandenburger