3 min

In der Fußball-A-Liga kommt es zu interessanten Duellen

Runde sechs in der A-Liga: Am Samstag tritt der Tabellenzweite Dietzhölztal in Aktion, am Sonntag empfängt Seelbach/Scheld den SSV Allendorf. Zwei Teams hoffen auf erste Punkte.

Von Lena Brandenburger