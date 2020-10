3 min

In der Fußball-A-Liga treffen die Verfolger FC Merkenbach und SG Aartal aufeinander

In der Fußball-A-Liga Dillenburg empfängt der FC Merkenbach am Samstag um 15 Uhr die SG Aartal. Eine halbe Stunde nach den Verfolgern startet Spitzenreiter FC Niederroßbach in den Spieltag.

Von Lena Brandenburger