In Langenaubach sind die ersten Treffer gefallen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Haiger (jes). Beim Fußball-Vorbereitungsturnier in Langenaubach haben sich die ersten Teams in Position gebracht. Bis einschließlich Freitag wird in den drei Vorrundengruppen in zweimal 30 Minuten langen Partien um den Einzug ins Halbfinale gespielt.

Gruppe 3, SSV Medenbach - SSV Donsbach 4:1: A-Liga-Aufsteiger Donsbach ging durch Fabian Bräuer in Führung, doch danach spielte Kreisoberlgist Medenbach seine Vorteile aus. Für den Sieger trafen Sebastian Lotter (2) und Jannis Halfmann (2).

Gruppe 3, FC Niederroßbach - TSV Liebenscheid 3:0: A-Ligist Niederroßbach schoss gegen den Rheinland-C-Ligisten durch Nik Joel Krumm (2) und Robin Paul einen klaren Sieg heraus.

Gruppe 2, SSV Allendorf - SG Obere Dill 2:0: B-Ligist Obere Dill kam gegen Ende zu zwei, drei guten Möglichkeiten. Doch da hatten Faruk Bulutlar und Jona Kilian für den A-Ligisten Allendorf schon alles klar gemacht.

Am Dienstag spielen: SSV Medenbach - FC Niederroßbach (18 Uhr), SSC Burg - SSV Sechshelden (19.30 Uhr).