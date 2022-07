In Sechshelden sind die Halbfinalplätze verteilt

Bei der Haigerer Fußball-Stadtmeisterschaft geht es am Samstag mit den Halbfinalspielen weiter. Archivfoto: Katrin Weber

HAIGER - Bei der Haigerer Fußball-Stadtmeisterschaft in Sechshelden hat es am Freitagabend einen Vorgeschmack auf das Halbfinale gegeben. Kreisoberligist VfL Fellerdilln und A-Ligist SSV Allendorf lieferten sich vor 180 Zuschauern ein Prestigeduell um den Gruppensieg. Beide werden sich am Samstag im Halbfinale aus dem Weg gehen, aber vielleicht am Sonntag im Endspiel wiedersehen.

Gruppe B, SG Obere Dill - SG Donsbach/Haiger 3:2 (3:1): Die beiden B-Ligisten lieferten sich ein munteres Spiel, in dem die Verwirklichung des eigenen Offensivdrangs die Absicherung des eigenen Strafraums dominierte. Die Obere Dill legte durch Tino Faulhammer, Nicolai König und Jan Pokel eine 3:0-Führung vor. Jannis Arabatzis brachte die SG Donsbach/Haiger auf 2:3 heran. Fürs Weiterkommen hatte diese Begegnung keine Bedeutung mehr.

Gruppe B, VfL Fellerdilln - SSV Allendorf 2:4 (1:2): Schätzungsweise 180 Zuschauer verfolgten das Spitzenspiel der Gruppe B. Vom Niveau her sei es das beste aller Vorrundenspiele gewesen. A-Ligist Allendorf ging durch Temel Uzun (ein Tor aus dem Spiel heraus, ein Foulelfmeter) in Führung. Leon-Philipp Benner brachte Fellerdilln auf 1:2 heran. In den zweiten 30 Minuten legte Arlind Zymeri das 3:1 nach, und Temel Uzun verwandelte seinen zweiten Foulelfmeter zum 4:1. Faruk Bulutlar setzte mit dem 4:2 den Schlusspunkt.

Am Samstag spielen im Halbfinale: SSV Sechshelden - SSV Allendorf (15 Uhr), FC Niederroßbach - VfL Fellerdilln (17 Uhr).

Am Sonntag spielen: Spiel um Platz drei (15 Uhr), Endspiel (17 Uhr).

Fußball

Haigerer Stadtmeisterschaft, Gruppe A

Sechshelden - Haigerseelbach 3:2

Haigerseelbach - A-Junioren TSV Steinbach 2:1

Sechshelden - A-Junioren TSV Steinbach 0:0

1. SSV Sechshelden 2 3:2 4

2. SSV Haigerseelbach 2 4:4 3

3. A-Junioren TSV Steinbach 2 1:2 1

Gruppe B

Obere Dill - Fellerdilln 1:3

Donsbach/Haiger - Allendorf 1:5

Allendorf - Obere Dill 5:0

Fellerdilln - Donsbach/Haiger 13:0

Obere Dill - Donsbach/Haiger 3:2

Fellerdilln - Allendorf 2:4

1. SSV Allendorf 3 14:3 9

2. VfL Fellerdilln 3 18:5 6

3. SG Obere Dill 3 4:10 3

4. SG Donsbach/Haiger 3 3:21 0

Gruppe C

Langenaubach - Flammersbach 2:1

Flammersbach - Niederroßbach 0:9

Niederroßbach - Langenaubach 2:0

1. FC Niederroßbach 2 11:0 6

2. SSV Langenaubach 2 2:3 3

3. FC Flammersbach 2 1:11 0

Halbfinale

Sechshelden - Allendorf (Sa., 15 Uhr)

Niederroßbach - Fellerdilln (Sa., 17 Uhr)

Um Platz drei

x - x (So., 15 Uhr)

Endspiel

x - x (So., 17 Uhr)