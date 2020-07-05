Sonntag,
05.07.2020 - 16:01
1 min
JSG Driedorf/Beilstein grüßt als Kreisliga-Meister der B-Junioren
Die B-Jugend-Fußballer der JSG Driedorf/Beilstein haben in der Kreisliga Dillenburg/Wetzlar den Titel gewonnen.
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