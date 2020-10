Jugendfußball: Nicht jeder hat noch Lust aufs Kicken

Szene vom 17. Oktober: Tom Hagner (l.) vom JFV FC Aar feierte mit seiner Mannschaft in der D-Junioren-Gruppenliga einen 5:0-Erfolg über den VfB Marburg. Das Spiel beim FC Ederbergland am vergangenen Wochenende war dann bereits pandemiebedingt abgesetzt worden. Ob es am Samstag wirklich noch zum Derby mit der JSG Kalteiche kommen wird? Foto: Matthias Hagner