Jugendfußball: Steinbach A-Junioren stürzen den Primus

In der Fußball-Gruppenliga der A-Junioren haben der TSV Steinbach und der JFV Eschenburg vor ihrem Derby (am Samstag um 14 Uhr in Wissenbach) mit Erfolgen Zeichen gesetzt.

Von Redaktion