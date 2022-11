Junioren des TSV Steinbach starten im Hessenpokal

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Für die älteren Juniorenjahrgänge des TSV Steinbach beginnt die Saison im Fußball-Hessenpokal. Am Samstag starten die B-Junioren bei der JSG Linden/Turabdin Babylon Pohlheim in die erste Runde. Anpfiff: um 13 Uhr in Leihgestern. Beide Mannschaften bestritten vor Wochenfrist das Gruppenliga-Spitzenspiel, das der TSV Steinbach mit 1:0 gewann. Am Montag um 19.30 Uhr werden die A-Junioren auf dem Kunstrasenplatz in Steinbach den Hessenligisten TSG Wieseck empfangen. In diesem Match werden die Trauben für den Gruppenligisten aus dem Fußballkreis Dillenburg erheblich höher hängen.