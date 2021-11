6 min

Kartenflut und Kantersiege in der Kreisoberliga West

Und das an einem kalten Wochenende im November: Es geht heiß her in der Spielklasse. Tabellenführer Frohnhausen muss sich gewaltig strecken, ehe der Sieg unter Dach und Fach ist.

Von vsch/tig/tis