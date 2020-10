Kein Hallenfußball im Lahn-Dill-Kreis 2020

Ralf Koch (von links), Martin Seidel, Wolfgang Schuster, Alexander Neul und Reinhard Strack-Schmalor waren sich im Hinblick auf Absage der Hallenrunde einig. Foto: Lahn-Dill-Kreis

Wetzlar (red). In den kommenden Monaten werden keine Hallenturniere für Fußballvereine im Lahn-Dill-Kreis stattfinden. Darauf haben sich der Lahn-Dill-Kreis, der Sportkreis Lahn-Dill und die Kreisfußballwarte geeinigt.

"Unsere Fußballvereine haben nicht die Kapazitäten und Mittel, um die Corona-Landesauflagen zu erfüllen. Turnierveranstaltungen sind nicht mehr nachverfolgbar für sie. Aus diesem Grund möchten wir in diesem Winter auf die Hallenturniere verzichten", betont Martin Seidel, Kreisfußballwart Dillenburg. Zudem verfügen nahezu alle Hallen im Lahn-Dill-Kreis über Umluftlüftungsanlagen. Der nötige Luftaustausch, um dem Corona-Virus in den Aerosolen entgegenzuwirken, ist vielerorts demnach allein aus diesem Gesichtspunkt nicht zu gewährleisten.

Um sich ein genaues Bild der Lage der Fußballvereine im Landkreis zu machen, hat Landrat Wolfgang Schuster nun Martin Seidel, dessen Pendant für den südlichen Lahn-Dill-Kreis, Alexander Neul, sowie den Vorsitzenden des Sportkreises Lahn-Dill, Ralf Koch, eingeladen. Als Fußballwarte sind Seidel und Neul unter anderem für die Genehmigung von Turnieren zuständig. "Ich bin froh, dass wir im Landkreis zwei Fußballwarte haben, die ihre Aufgabe sehr ernst nehmen. Der Schutz der Spieler und der Zuschauer muss auch bei all unseren kleinen Fußballvereinen im Vordergrund stehen. Hinzu kommt, dass am Ende des Tages jeder Verein selbst für sein Handeln verantwortlich ist und auch haftbar gemacht werden kann", erläutert Schuster. Aus seiner Sicht könne man nie genug zu dieser Thematik sensibilisieren.

Alexander Neul berichtete über die rund 60 Vereine im südlichen Kreisgebiet und davon, dass die Umsetzung der Hygienekonzepte im Allgemeinen ordentlich erfolge. Genau wie sein Kollege Seidel ist auch Neul vermehrt bei den Fußballvereinen im Landkreis unterwegs und schaut sich die Lage direkt vor Ort an. Der Kontakt zu den Vereinen sei gut. Als Grundlage diene den beiden Kreisfußballwarten das Hygienekonzept des Landessportverbandes.

Hilfsfonds für kleine Vereine?

Auch die Frage nach finanzieller Unterstützung der Fußballvereine stand beim Treffen von Fußballwarten, Sportkreis und Landrat im Raum. "In diesem Jahr werden die Vereine noch über die Runden kommen. Was aber, wenn das kommende Jahr weiterhin so eingeschränkt bleibt?", fragt der Vorsitzende des Sportkreises Lahn-Dill, Ralf Koch. In diesem Fall regt er an, sich gemeinsam mit dem Präsidenten des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) für einen Hilfsfonds für kleinere in Insolvenz geratende Vereine einzusetzen. "Wir werden die Lage immer wieder neu bewerten müssen. Der Landkreis lässt aber keinen Fußballverein hängen. So viel kann ich versprechen", betont Landrat Schuster.

Im Januar 2021 werde sich die Runde erneut treffen, um darüber zu sprechen, wie es den Fußballvereinen bis dahin ergangen ist und wie weitere Planungen für das neue Jahr aussehen können.