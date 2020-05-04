Montag,
04.05.2020 - 17:44
1 min
Kemmler, Schmitt und Theiss wechseln zur SG Roth/Simmersbach
Gute Nachrichten für den Anhang des Fußball-A-Ligisten SG Roth/Simmersbach: Johannes Kemmler, Daniel Schmitt und Jan Theiss werden die Mannschaft verstärken.
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