Dienstag,
07.07.2020 - 18:31
2 min
Kreisfußballtag wird als "Open-air" nachgeholt
Kreisfußballwart Martin Seidel hat Vereinsvertreter und zu ehrende Gäste für den 9. August zum Kreisfußballtag auf die Tribüne des Stadions auf dem Haarwasen eingeladen.
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