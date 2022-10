4 min

Kreisoberliga: Breitscheid prüft Frohnhausen

In der Fußball-Kreisoberliga naht das Ende der Hinrunde. In der SSG Breitscheid und im SSV Frohnhausen treffen am Sonntag zwei Teams aufeinander, die zurzeit gut drauf sind.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg