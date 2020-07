Kreisoberliga-Fußballer Merlin Kube vom SSV Medenbach steht im "FIFA20"-Finale

In der eSport-Liga des Internteportals FuPa Mittelhessen ist das Finale erreicht. Foto: Rocco Bartsch/FuPa Mittelhessen

Breitscheid-Medenbach. 124 Mannschaften waren im April in das Turnier gestartet, zwei sind davon noch übrig und bestreiten beim eSport-Finalturnier von FuPa Mittelhessen das Endspiel. Dabei stehen sich der SSV Medenbach und die Usinger TSG gegenüber. Für das Team aus dem Fußballkreis Dillenburg hält Merlin Kube die virtuelle Fahne an der Konsole hoch. Im Interview äußert sich der Kreisoberliga-Fußballer, der während der Corona-Pause intensiv seine Fähigkeiten in der Fußball-Simulation "FIFA20" verfeinert hat, über das mittelhessische Konsolenturnier und seine Erwartungen.

Mehr als 120 Mannschaften waren Mitte April in das Turnier gestartet, nun stehst du im Finale. Wie waren deine Erwartungen zu Beginn?

Mein Ziel war schon, die Hauptrunde zu überstehen und unter die besten vier meiner Gruppe zu kommen. Dass das machbar ist, war nach ein paar Spielen schon abzusehen. Dass es sogar Platz eins geworden ist, hat mich dann aber doch gefreut. In der K.-o.-Phase ist das Niveau deutlich gestiegen. Meine Erfahrung kam mir dann zugute. Ich hatte mir mehrere Taktiken zurechtgelegt und konnte im Spiel dann immer gut auf die Aufgaben reagieren, die mir mein Gegner gestellt hat.

Wie liefen die Halbfinalspiele gegen die FSG Queckborn/Lauter aus dem Fußballkreis Gießen aus deiner Sicht? In der ersten Partie warst du ja unterlegen.

Ja, das erste Spiel habe ich 1:2 verloren. Da hat mein Gegner wirklich sehr gut durch die Mitte kombiniert mit vielen Doppelpässen. Ich habe lange gebraucht, um mich darauf einzustellen. Im Rückspiel war ich dann aber absolut überlegen, habe kaum etwas zugelassen und hätte schon viel früher mehr Tore erzielen können. So endete das Spiel letztlich nur 2:0 für mich. Es hätte aber viel höher ausgehen müssen.

Ist dir der Endspielgegner, die Usinger TSG, bekannt? Hast du vielleicht Spiele im Stream gesehen?

Nein, ich habe meinen Gegner bislang nicht spielen sehen und ehrlich gesagt generell nicht so viel Zeit darauf verwendet, bei anderen Spielen zuzuschauen. Der Vorteil am Modus der zwei Spiele ist ja auch, dass man im ersten Spiel dann sehen kann, wie ein Gegner spielt, so dass man sich darauf einstellen, darauf reagieren kann. Und ich denke mal, dass er mich auch noch nicht so gut kennt, daher schauen wir einfach mal, wie das läuft.

Generell gefragt: Wie viel Zeit verwendest du normalerweise in der Woche für das Fifa-Zocken?

Unter der Woche gar nicht so viel, da spiele ich höchstens mal ab und an gegen einen Mannschaftskameraden. Am Wochenende bin ich aber in der sogenannten Weekend League dabei, bei der dann immer so um die 30 Spiele anstehen. Da kommt dann doch schon ein bisschen was zusammen.

Apropos Mannschaftskollegen: Neben deine Mitspieler vom SSV Medenbach denn wahr, dass du nun so weit gekommen bist?

Anfangs haben sie das eher nur beiläufig verfolgt, aber nach der Hauptrunde wurden es - je weiter ich kam - immer mehr. Kürzlich haben dann schon 20 Leute bei meinem Spiel zugeschaut. Ich denke, dass das ja auch so ein wenig der Sinn des Turniers war, zum einen für ein wenig Spaß und Abwechslung, zum anderen auch für ein bisschen Teamgeist zu sorgen.

Merlin Kube streamt viele seiner Spiele im Internet unter der Adresse www.twitch.tv/xiMK6x. Der Termin für das Endspiel stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Das Interview führte Marc Steinert.