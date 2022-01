Kreisoberliga: HFV besteht für Abstiegsrunde auf Punktabzügen

Juni 2021: Der Fußball hat pandemiebedingt zwei Saisonabbrüche hinter sich. Droht 2021/2022 der dritte Abbruch in Folge, weil ein Programm mit Hin- und Rückspielen während einer Pandemie nicht zu schaffen ist? Überlegungen zu alternativen, weniger zeitintensiven Spielmodellen beginnen überall in Deutschland, auch im Hessischen Fußball-Verband (HFV), in der Region Gießen/Marburg, in den Gremien in den Fußballkreisen Wetzlar und Dillenburg sowie in den Vereinen.

13. Juli 2021: Der Wetzlarer Kreisfußballwart Alexander Neul, gleichzeitig Klassenleiter der Kreisoberliga Gießen/Marburg West, lädt die Kreisoberliga-Vertreter zur Spielklassenversammlung ein. Die Versammlung einigt sich auf ein alternatives Spielmodell, das vom gewohnten Schema Hinrunde/Rückrunde abweicht. Stattdessen soll im Anschluss an eine Qualifikationsrunde eine Aufstiegsrunde mit den Top Sechs gespielt werden. Für diese sechs Teams werden nach der Qualifikationsrunde alle bisher erzielten Punkte gelöscht. Sie werden bei null beginnen und den Meister in Hin- und Rückspielen ermitteln. Die übrigen elf Mannschaften spielen in einer Abstiegsrunde weiter. Sie sollen alle bisher erzielten Punkte behalten, auch diejenigen Zähler, die sie gegen die Top Sechs erzielt haben.

23. Juli 2021: Der HFV-Verbandsausschuss beschließt im Umlaufverfahren Bestimmungen für alternative Spielmodelle - verbindlich für alle Fußballkreise in Hessen. Das Spielsystem, auf das sich die Teams der Kreisoberliga Gießen/Marburg West und der A-Liga Wetzlar geeinigt hatten, ist darin nicht vorgesehen, was die Mitnahme aller Punkte in die Abstiegsrunde angeht.

28. Juli 2021: Die HFV-Bestimmungen, die insbesondere in §30a der Spielordnung hinterlegt sind, werden laut Darstellung des HFV auf der Verbandshomepage veröffentlicht und über die Regionalbeauftragten zum Abgleich an die Kreisfußballwarte versandt. Spätestens jetzt hätte auffallen können oder sogar auffallen müssen, dass das zwischen Klassenleitung und Vereinen vereinbarte Spielsystem für die Kreisoberliga Gießen/Wetzlar West und für die A-Liga Wetzlar irregulär ist. Der Wetzlarer Kreisfußballwart Alexander Neul beteuert im Januar 2022 gegenüber der Redaktion: "Ich habe keine Nachricht dazu bekommen." Er will erstmals im November 2021 von den gültigen Voraussetzungen erfahren haben.

16. November 2021: Bei den abstiegsbedrohten Kreisoberligisten kommt Unruhe auf. Werden die gegen die Top Sechs erzielten Punkte in die Abstiegsrunde mitgenommen oder nicht? Thomas Claudy, Stellvertretender Kreisfußballwart im Fußballkreis Wetzlar und Klassenleiter der A-Liga Wetzlar, gibt die Auskunft, dass alle Punkte mitgenommen werden - so wie im Juli vereinbart. Auch Kreisoberliga-Klassenleiter Alexander Neul äußert sich so in der Wetzlarer Neuen Zeitung vom 17. November. Beide bekräftigen diese Haltung in einem Rundschreiben an die Vereine. Die Dill-Zeitung und das Herborner Tageblatt geben diesen Stand der Dinge in der Ausgabe vom 20. November im Rahmen der Vorschau-Berichterstattung auf den kommenden Kreisoberliga-Spieltag wieder.

20. November 2021: Alexander Neul rudert erstmals zurück: Es werden nur diejenigen Punkte in die Abstiegsrunde mitgenommen, die gegen die anderen Abstiegsrundenteilnehmer erzielt worden sind. Erfolge gegen die Top Sechs werden gelöscht. Dies teilt er den Mannschaften per E-Mail mit. Die Vereinsvertreter sind schockiert, denn es sind nur noch drei Spieltage auszutragen. Die Wetzlarer Neue Zeitung berichtet in der Ausgabe vom 24. November. Dill-Zeitung und Herborner Tageblatt ziehen in der Ausgabe vom 25. November nach. In den beiden letztgenannten Blättern prägen negative Reaktionen aus den Mannschaften auf die neue Nachrichtenlage die Vorberichterstattung auf die folgenden Kreisoberliga-Spieltage.

26. November 2021: Im Rahmen einer Videokonferenz beschließt eine Interessengemeinschaft aus Kreisoberliga- und A-Liga-Vertretern: "Wir machen mobil." Sie wollen, dass gilt, was auf den Spielklassenversammlungen im Juli verabredet worden war.

2. Dezember 2021: Thomas Lotter, Vorsitzender des Kreisoberligisten SSV Medenbach, wendet sich als Interessenvertreter der Kreisoberligisten und Wetzlarer A-Ligisten an den HFV. Er beantragt die Fortführung des Spielbetriebs in der Kreisoberliga Gießen/Marburg West und in der A-Liga Wetzlar auf der Grundlage der durch den zuständigen Kreisfußballausschuss Wetzlar am 20. Juli 2021 und am 16. November 2021 an die Vereine versandten Informationen.

27. Januar 2022: Der HFV lehnt den Antrag ab, mit zwei hauptsächlichen Begründungen. Erstens: Das beantragte Spielsystem ist mit den Vorgaben des §30a der Spielordnung nicht vereinbar und deswegen irregulär. Zweitens: Eventuelle Fehlinformationen durch Verbandsmitarbeiter, beispielsweise durch einen Klassenleiter oder Kreisfußballwart, verändern die tatsächlich geltenden Grundlagen nicht. (jes)