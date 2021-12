5 min

Kreisoberliga: Löschung von Punkten sorgt für neue Lage

"Wie gewonnen, so zerronnen", lautet das Motto für einige, die sich in der Kreisoberliga-Abstiegsrunde wiederfinden. Das am ärgsten gebeutelte Team verliert zehn Punkte.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg