4 min

Kreisoberliga: Nur noch zwei Spieltage, aber viele offene Fragen

Wer lässt wen in welche Fortsetzungsrunde ziehen? In der Fußball-Kreisoberliga West werden in Sachen Aufstiegs- und Abstiegsrunde bis zum 5. Dezember die letzten Fragen geklärt.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg