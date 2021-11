Kreisoberligisten stehen vor entscheidenden Spielen

In der Fußball-Kreisoberliga West geht es langsam, aber sicher ans Eingemachte. Spätestens in etwas mehr als drei Wochen steht fest, welche Mannschaften an der begehrten Aufstiegsrunde teilnehmen dürfen, und welche Teams mit der Abstiegsrunde vorliebnehmen müssen. Das ist der aktuelle Stand.

Der Modus: Es qualifizieren sich die ersten sechs Teams für die Aufstiegsrunde. Am Ende der Hinrunde wird die Tabelle auf null gesetzt. Im neuen Jahr spielen dann alle Teilnehmer zwei Mal gegeneinander; das Heimrecht wechselt. Nur die Mannschaft, die nach zehn Spieltagen die meisten Zähler auf dem Punktekonto hat, steigt auf. Die übrigen fünf Teams gehören weiterhin ihrer Klasse an.

Abstiegsrunde: Die restlichen elf Kreisoberligisten, die nach Abschluss der Hinrunde nicht zu den besten sechs Teams der Liga zählen, nehmen an der Abstiegsrunde teil. Alle Teilnehmer spielen im neuen Jahr jeweils einmal gegeneinander. Alle Punkte aus der Hinrunde, die sowohl in den Duellen mit den direkten Konkurrenten aus der Abstiegsrunde als auch gegen die Top Sechs erzielt wurden, bleiben bestehen. Ursprünglich war geplant, die gesammelten Punkte gegen die Teams der Aufstiegsrunde zu streichen. Die Mannschaften, die gegen einen Top-Verein gepunktet haben, sollen diese auch behalten dürfen, bekräftigt Alexander Neul, Klassenleiter der Kreisoberliga. Die Entscheidung wurde am Dienstagabend getroffen und soll garantieren, dass die Teams, die schon jetzt keine Chance mehr auf die Aufstiegsrunde haben, weiterhin in jedem Spiel ans Limit gehen müssen. Bis zu vier Mannschaften steigen am Ende aus der Liga ab. Ausschlaggebend ist hierfür die Anzahl der Absteiger aus der Gruppenliga Gießen/Marburg. Ziel ist es, die Liga zu verschlanken. In der kommenden Saison 2022/2023 sollen in der Kreisoberliga West 16 Mannschaften an den Start gehen.

Aufstiegsrunde: Mit dem SSV Frohnhausen steht der erste Teilnehmer für die Aufstiegsrunde bereits fest. Mit dem Rangzweiten Tuspo Beilstein befindet sich ein weiterer Dillenburger Verein kurz vor dem Ziel. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf Tabellenplatz sieben; mit einem Sieg am kommenden Spieltag beim SV Volpertshausen könnte die Mannschaft um Trainer Dominique Haas alles klarmachen. Hinter den Beilsteinern (28 Zähler) wird es in der Tabelle so richtig kuschelig. Vom Tabellendritten Türk Ata/Türk Gücü Wetzlar (25) bis zum Rangzwölften, der SSG Breitscheid (16), haben noch alle Teams eine realistische Chance, die Aufstiegsrunde zu erreichen. (tkö)