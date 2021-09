1 min

Kreispokal: Sechshelden müht sich mit Guntersdorf ab

In der ersten Kreispokalrunde hat der SSV Sechshelden am Donnerstag mit einiger Mühe die Hürde Guntersdorf genommen. Die Entscheidung fiel per Foulelfmeter in der Verlängerung.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg