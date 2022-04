1 min

Langenaubach startet in eine intensive Kreisoberliga-Woche

Fußball-Kreisoberligist muss gegen die Besten ran: In der Abstiegsrunde ist am Mittwoch um 19 Uhr die SG Türk Ataspor/Türkgücü Wetzlar zu Gast. Am Sonntag kommt Breitscheid.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg