LED-Flutlichtanlage feiert beim SV Eibelshausen Premiere

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wenn am Samstag um 17 Uhr die Fußball-Gruppenligisten SG Eschenburg und RSV Büblingshausen gegeneinander spielen, dann wird im Laufe der Partie gewiss das Flutlicht angeschaltet werden. Neu ist, dass der SV Grün-Rot Eibelshausen die Flutlichtanlage im Holderbergstadion von einer Partnerfirma des Hessischen Fußballverbands auf LED-Beleuchtung der neuesten Generation umrüsten lassen hat. Die 18 zwei- oder dreiteiligen LED-Lampen-Elemente auf den sechs Flutlichtmasten lassen sich per Smarpone-App steuern. Der Vereinsvorsitzende Heinz-Günther Eckhardt berichtet: "Wir können jedes LED-Lampen-Element einzeln ein- oder ausschalten und auch auf eine bestimmte Lichtintensität dimmen." Beim 2:1-Heimsieg gegen Lahnfels feierte die Anlage am Mittwoch ihre Premiere. Durch die App-Schaltung wurde die Ausleuchtungsstärke kurz vor dem Anstoß von 50 Prozent für den Trainingsbetrieb auf 100 Prozent für Spielbetrieb erhöht. Die Umrüstung soll helfen, die Stromkosten zu senken. Die vorherige Flutlichtanlage auf dem Sportgelände in Eibelshausen bestand aus 18 Strahlern, die jeweils 2 kWh (gesamt 36 kWh) verbrauchten. Mit der Installation der neuen LED-Anlage wird der Verbrauch auf 12 kWh reduziert. jes/Foto: SV Eibelshausen