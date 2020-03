Liebe auf Distanz

Eine seiner Groundhoppingtouren führte Philipp Kunz auch zum Süd-Verbandsligisten Eintracht Wald-Michelbach, wo neben den Zuschauern auf dem Sportplatz an der Rudi-Wünzer-Straße normalerweise auch Ziegen als „Zaungäste“ die Spiele verfolgen. (Foto: Philipp Kunz)

DILLENBURG - Fußball bewegt. Fußball verbindet. Fußball schafft unvergessliche Erlebnisse. Doch wie gehen Groundhopper, Vielfahrer, Fußballanhänger und Fanclubs damit um, wenn die für viele schönste Nebensache der Welt aufgrund der Coronapandemie stillsteht, von der Bundesliga bis zur Kreisliga nicht gekickt wird und die Jagd nach dem runden Leder auf unbestimmte Zeit ausfällt? Sie alle eint die Meinung: Ja, es gibt „Entzugserscheinungen“, aber die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sind alternativlos und notwendig.

„Ich beiße in den sauren Apfel und bleibe mit meinem Hintern zu Hause“, sagt Philipp Kunz. Der Frohnhäuser ist Groundhopper und hat mit seinem Hobby seine Leidenschaften zum Reisen und zum Fußball verknüpft. „Groundhopping ist nicht nur Fußball, sondern Kultur!“, teilt der 36-Jährige auf seiner Facebookseite „Hopping Orange Blue“, wo er seine Ausflüge in Wort und Bild dokumentiert, mit. Das langjährige Vorstandsmitglied des heimischen Kreisoberligisten SSV „Oranien“ Frohnhausen (Vereinsfarben orange und blau) will neben den Fußballspielen vor allem die Städte und Länder die er bereist kennenlernen – und dabei Grounds, also Sportplätze, sammeln. „Rosenmontag war ich in Mailand und wollte mir das Spiel zwischen Inter und Sampdoria Genua anschauen, als es mit Corona in Italien gerade anfing. Das Spiel wurde wegen der Ausbreitung des Virus abgesagt. Weil ich ein Kratzen im Hals hatte, wurde ich bei meiner Rückkehr nach Deutschland auf Corona untersucht, es war aber nichts. Als ich dann wieder zwei Tage arbeiten war, wurde die Schule geschlossen“, teilt der Förderschullehrer in Bad Berleburg mit.

Am Sonntag vor zwei Wochen hat er seinen vorerst letzten Ground in diesem Jahr besucht: Kreisliga D3 Bergstraße, SV Unter-Flockenbach III – SV BSC Mörlenbach II 11:0. Mit dem Abstecher auf den Sportplatz am Wetzelsberg hat er die Verbandsliga Süd „komplettiert“, das heißt, er hat alle Sportstätten der Vereine, die in der Süd-Staffel der zweithöchsten hessischen Klasse spielen, mindestens einmal besucht. Für den März hatte Kunz eigentlich noch die Vervollständigungen zweier weiterer Ligen geplant. In der Regionalliga West fehlt ihm der TuS Haltern, in der Südwest-Staffel war ein Trip zum SSV Ulm vorgesehen. Dieses Vorhaben muss vorerst auf Eis gelegt werden, genau wie sein über Ostern geplanter Ausflug: „Da wollte ich eigentlich nach Tschechien, aber da geht nichts mehr. Die Grenze ist für ein halbes Jahr bis Oktober gesperrt. Und im Sommer wollte ich eigentlich eine Tour nach Georgien, Aserbaidschan und Armenien machen.“ Dass in der derzeitigen Situation sein Hobby hintanstehen muss, gebiete schon der gesunde Menschenverstand. In einer WhatsApp-Gruppe steht er mit vielen Hopper-Kollegen aus ganz Deutschland in Kontakt: „Dort habe ich geschrieben: ,Leute, in Weißrussland wird noch gespielt. Wie wäre es?`. Das war natürlich nur Spaß, das wäre ja Wahnsinn. Ich kenne keinen, der so verrückt wäre.“ Vielmehr glaube er, dass in dieser Saison nicht mehr gespielt werde. Wenn aber wieder Normalität in den Alltag kehre, werde er aber sicher wieder Grounds und Länder besuchen.

„Mit der Tour nach Argentinien und Uruguay habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt. Auch die Touren im Sommer in den Kosovo und nach Nordmazedonien, sowie der Trip nach Marokko waren absolute Höhepunkte“, blickt Kunz, Fan des FC Augsburg, auf das vergangene Jahr 2019 zurück, in dem er insgesamt zwölf Länder bereiste und 172 (davon 156 neue Grounds) Spiele gesehen hat.

„Ich will in jedem europäischen Land Fußball geschaut haben“, hat Kunz, der sich bald der Marke der 1000 Grounds nähert, noch einige Ziele. Doch vorerst bleibt er „soweit es geht zu Hause“. „Ideen für neue Touren habe ich immer, derzeit plane ich aber nichts, da die Situation zu unsicher ist“.

„Das ist eine weltweite Geschichte, wir alle stehen in der Verantwortung“, betont Jan Fürschbach. Der leidenschaftliche Anhänger und Dauerkarteninhaber von Eintracht Frankfurt darf gerne als Vielfahrer bezeichnet werden, ist stets auf Achse, wenn die SGE spielt. Vor einem Monat unter anderem auch beim denkwürdigen Europapokal-Rückspiel in Salzburg, wo die Eintracht in dem wegen der Sturmwarnung verlegten Spiel das Achtelfinale erreichte. „Damals habe ich das mit Corona noch lockerer gesehen, nach der Entwicklung in der letzten Zeit würde ich nicht mehr fahren“, sagt das Vorstandsmitglied des heimischen Fußball-Kreisoberligisten SG Eschenburg. Er macht sich auch Gedanken, wie es mit der Fußball-Bundesliga weitergehen könnte: „Ich habe das erste Geisterspiel zwischen Gladbach und Köln im TV gesehen. Klar ist, das hat mit Fußball nichts mehr zu tun, wenn die Fans fehlen. Und im Geisterspiel gegen Basel hat man gesehen, dass der SGE die Unterstützung aus der Kurve gefehlt hat. Aber: Wenn es die einzige Möglichkeit ist, die Runde irgendwie zu beenden, muss man das aus finanzieller Sicht machen. Es geht ja nicht nur um die Profifußballer, die über die Runden kämen. Dahinter hängen ja auch viele Bürojobs vom finanziellen Überleben der Clubs ab“. Der 37-Jährige aus Eiershausen hat mit seinem Herzensverein schon einiges live vor Ort miterlebt: „25. Mai 2003: Eintracht gegen Reutlingen. Das war für mich sicherlich das dramatischste Spiel, als Alexander Schur per Kopfball in der letzten Minute der Nachspielzeit das 6:3 und den Aufstieg in die Bundesliga gesichert hat. Über allem steht aber der DFB-Pokalsieg am 19. Mai 2018 in Berlin gegen den FC Bayern München. Seit der Coronapause habe ich den Film über die Rückkehr des Pokals schon zweimal gesehen. Und es war sicher nicht das letzte Mal.“

Filme von Pokalsiegen gegen Bayern München haben Hochkonjunktur

Pokalsiege über Bayern München scheinen in der fußballlosen Zeit Hochkonjunktur zu haben. Auch Benjamin Germann, Vorsitzender des in Driedorf-Roth ansässigen Dortmunder Fanclubs Westerwald-Borussen 09, hat in den letzten Tagen die DVD des 5:2-Erfolgs 2012 gegen die Bayern hervorgeholt. Normalerweise ist der aus Herborn stammende 28-Jährige mit 25 bis 30 Mitgliedern des Fanclubs Teil der „Gelben Wand“ in der Dortmunder Südkurve. „Ich habe eine wettbewerbsübergreifende Dauerkarte und sehe eigentlich jedes Heimspiel und auch viele Auswärtsspiele, vor allem die, die in der Nähe sind“, sagt Germann. Dass der Fußball in der Bundesliga eingestellt wurde, sei für viele im Fanclub ein „Schock“ gewesen. „Wir hätten am Samstag auch unsere Jahreshauptversammlung gehabt, haben sie aber vernünftigerweise abgesagt. Ich stehe als Vorsitzender mit Borussia Dortmund in Kontakt, um zu erfahren, wie es weitergeht. Ansonsten herrscht im Fanclub schon so etwas wie Stillstand. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr nicht mehr ins Stadion gehen. Ich fände es als Betriebswirt aus finanzieller Sicht aber vernünftig, dass sobald sich die Lage entspannt, die Saison ohne Zuschauer fortgesetzt wird. Mit den Geisterspielen muss der Fan dann leben“.

„Als Fußballfan ist es für mich eine komplett unbefriedigende Situation, vor allem am Anfang war das so“, sagt Andreas Richter und ergänzt: „Mittlerweile kann ich mich damit etwas anfreunden. Es fehlt etwas, aber ich komme auch zur Ruhe, die Entzugserscheinungen hatte ich vor allem zu Beginn der Pause.“

Als Anhänger des 1. FC Köln hat der 52-Jährige in dieser Saison schon eine sportliche Berg- und Talfahrt erlebt, zuletzt legte der Effzeh einen unglaublichen Höhenflug hin: „Wir waren die letzten Spiele so unheimlich geil drauf, es hat so einen Spaß gemacht, der jungen Mannschaft um Bornauw, Katterbach, Jacobs oder Thielmann zuzusehen.“ Seit der Saison 1977/1978 ist Richter, seit 23 Jahren selbstständig, Anhänger des FC. Von Bundesliga-Partien unter Ausschluss der Stadionbesucher hält Richter, Vorsitzender des BC Sinn, der in der heimischen A-Liga als SG Sinn/Hörbach an den Start geht, nichts: „Mit Köln waren wir ja am ersten Geisterspiel beteiligt. Ich bin ein vollkommener Gegner davon, ich brauche die Stimmung im Stadion.“ Dass die derzeitigen Maßnahmen aber nötig sind, betont Richter, der nun auch die Zeit mit seiner Tochter Lara nutzt, ebenfalls: „Es geht hier um Größeres, um die Gesundheit der Menschheit!“. Und so pflegt er nun sein zweites großes Hobby: „Ich bin absoluter Musik- und Heavy Metal-Fan. Bei mir daheim habe ich mittlerweile über 16 000 Tonträger angesammelt“.