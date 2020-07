Ligeneinteilung ist durch

Die Pressemitteilung zum Rückzug des SSV Guntersdorf von der A- in die B-Liga, übermittelt von Schriftführer Bernd Rademacher, im Wortlaut: Sicherlich sehr überraschend für den Fußballkreis, hat sich der SSV Guntersdorf dazu entschlossen, in der neuen Saison nicht mehr in der A-Liga zu starten, obwohl er die Berechtigung hierzu hatte. Ausschlaggebend hierfür ist ein radikaler Schnitt im Kader des SSV. Neben verschiedenen Abgängen muss der SSV auch verkraften, dass bisherige Leistungsträger ihre Karriere beenden werden. Mit dem für die neue Saison zur Verfügung stehenden Kader ist es nach Ansicht des Vorstandes unmöglich, die im Vergleich zur B-Liga lange A-Liga-Saison durchhalten zu können. Hinzu kommt der große Leistungsunterschied zwischen A- und B-Liga, der befürchten ließ, dass unser Verein chancenlos gewesen wäre. Gerade die Tatsache, dass der SSV als mit Abstand kleinster noch eigenständig spielender Verein in den vergangenen Jahren stets im oberen Drittel der A-Liga zu finden war und vor zwei Jahren sogar am Aufstieg schnupperte, machte es dem Vorstand sehr, schwer sich für diesen wegweisenden Schritt zu entscheiden, hofft aber auf einen "Neustart" in der B-Liga, der bestenfalls dazu führen könnte, in die A-Liga zurückzukehren.