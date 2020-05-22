Luca Waldschmidt und die Rückkehr in den Bundesliga-Alltag

Zurück im Punktspiel-Modus: Luca Waldschmidt trifft mit dem SC Freiburg an diesem Samstag in der Bundesliga auf Bremen. Foto: dpa
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