Mehr Bolzplatzprinzipien ins Vereinstraining bringen

ESCHENBURG - "Mit Bolzplatzprinzipien das Training optimieren" - so lautet der Titel eines DFB-Trainigsdialogs, zu dem Claus Schäfer von der Talentförderung im Hessischen Fußball-Verband für Montag (31. Oktober) nach Eibelshausen einlädt. Auf dem Kunstrasenplatz werden Trainer des Fußballstützpunktes Eibelshausen zwischen 18 und 20 Uhr eine Muster-Trainingseinheit für D- und C-Junioren gestalten. Die Inhalte eignen sich sicherlich auch für ältere Jahrgänge. Eingeladen sind alle interessierten Vereinstrainer aus dem Fußballkreis Dillenburg. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Im Anschluss an die Trainingseinheit wird eine kurze Nachbereitung stattfinden. Weitere Materialen können die Teilnehmer via QR-Code aus dem Netz laden. Claus Schäfer teilt mit: "Wir sind davon überzeugt, dass Sie weitere wertvolle Informationen zur Trainingsplanung und Trainingsgestaltung mitnehmen werden."