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Dienstag, 07.07.2020 - 18:39
3 min

Merlin Kube (SSV Medenbach) zeiht nach dem "FIFA20"-Finale vom Montagabend Bilanz

Was waren das für zwei spannende Finalpartien im eSport-Turnier des Internetportals FuPa Mittelhessen! Gespielt wurde die Fußballsimulation "FIFA20". Mitte April mit 124 Teams gestartet, standen sich am Montag ab 18 Uhr Merlin Kube vom SSV Medenbach sowie von der Usinger TSG Dennis Schiefer im Final-Hinspiel und Marco Weber im Rückspiel gegenüber.

Von Vincent Renken
Das "FIFA20"-eSports-Turnier des Portals FuPa Mittelhessen ist gespielt. Am Montagabend lieferten sich die Finalisten SSV Medenbach und Usinger TSG zwei packende Begegnungen. Foto: Volkhard Patten/FuPa Mittelhessen

Das "FIFA20"-eSports-Turnier des Portals FuPa Mittelhessen ist gespielt. Am Montagabend lieferten sich die Finalisten SSV Medenbach und Usinger TSG zwei packende Begegnungen. Foto: Volkhard Patten/FuPa Mittelhessen

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Das "FIFA20"-eSports-Turnier des Portals FuPa Mittelhessen ist gespielt. Am Montagabend lieferten sich die Finalisten SSV Medenbach und Usinger TSG zwei packende Begegnungen. Foto: Volkhard Patten/FuPa Mittelhessen

Das "FIFA20"-eSports-Turnier des Portals FuPa Mittelhessen ist gespielt. Am Montagabend lieferten sich die Finalisten SSV Medenbach und Usinger TSG zwei packende Begegnungen. Foto: Volkhard Patten/FuPa Mittelhessen

Merlin Kube vom SSV Medenbach war nah dran am Gesamtsieg. Foto: Merlin Kube

Merlin Kube vom SSV Medenbach war nah dran am Gesamtsieg. Foto: Merlin Kube

Marco Weber saß für die Usinger TSG im Rückspiel am Control-ler. Foto: Olaf Best/FuPa Mittelhessen

Marco Weber saß für die Usinger TSG im Rückspiel am Control-ler. Foto: Olaf Best/FuPa Mittelhessen

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