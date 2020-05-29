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Freitag, 29.05.2020 - 20:08
4 min

Mit dem Jugendfußballtraining starten oder nicht? Steinbach und Aar sind dabei, Eschenburg wartet

Wie haben die Kinder das Fußballtraining vermisst! Der TSV Steinbach mit seinem Kooperationspartner JSG Kalteiche trainiert inzwischen ebenso wie Mannschaften des JFV FC Aar. Die JSG Eschenburg wird die Trainingspause voraussichtlich erst nach dem 5. Juni beenden.

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
Endlich wieder kicken! Symbolfoto: Uli von Mengden

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