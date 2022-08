Mittwochsspiele in der Fußball-A-Liga: Merkenbach empfängt Aartal

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

In der Fußball-A-Liga Dillenburg steht am Mittwoch um 19 Uhr ein Programm mit fünf Partien auf dem Spielplan. Außerdem eröffnen der FC Niederroßbach und der TSV Bicken ebenfalls um 19 Uhr die zweite Kreispokalrunde. Im Blickpunkt des A-Liga-Geschehens dürfte die Partie zwischen dem FC Merkenbach und der SG Aartal stehen. Beide haben ihre ersten beiden Saisonspiele gewonnen und liebäugeln mit dem Sprung an die Tabellenspitze. Beim 4:4 im Oktober 2020 (unser Foto) vergnügten sich Benedikt Hofmann, Sebastian Schwehn und Jeremy Hermann auf schlammigem Untergrund. Diesmal dürfte es eher eine knochentrockene Angelegenheit werden. Das jüngste Aufeinandertreffen im April gewann Aartal mit 4:2. Außerdem spielen in der A-Liga: SG Ambach - SG Eschenburg II (in Schönbach), SV Oberscheld - SSV Haigerseelbach, SV Eisemroth - SSV Langenaubach und SG Roth/Simmersbach - TSV Ballersbach (in Roth). jes/Foto: Henrik Schneider