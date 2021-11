Nach Corona-Chaos: SC Mü/Du will in Breitscheid nachlegen

Möchte mit dem SC Münchholzhausen/Dutenhofen in Breitscheid nachlegen: Trainer Jan Hartmann. Foto: Tobias Ripl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREITSCHEID - Mit zwei Tagen Verspätung findet die Partie zwischen der SSG Breitscheid und dem SC Münchholzhausen/Dutenhofen in der Fußball-Kreisoberliga nun doch statt. Inzwischen steht fest, dass sich eine Handvoll Spieler der Gäste-Mannschaft mit dem Coronavirus infiziert hat. Zwar seien auch einige Leistungsträger betroffen, trotzdem peilt SC-Coach Jan Hartmann in Breitscheid ganz klar einen Sieg an. "Unser Ziel ist es, unter die ersten sechs Mannschaften zu kommen, um am Ende an der Aufstiegsrunde teilzunehmen", stellt Hartmann klar.

Mit einem Dreier in Breitscheid würde sich der Sportclub bis auf Tabellenplatz vier vorschieben und zugleich dem Kontrahenten die theoretisch wohl letzte Möglichkeit nehmen, noch ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitzureden.

Schnappt sich die

Hartmann-Elf Rang vier?

"Ich gehe fest davon aus, dass Breitscheid hoch motiviert sein wird und uns alles entgegensetzt", appelliert Hartmann an seine Schützlinge, sich reinzuhängen und kämpferisch voll dagegenzuhalten. Anstoß auf dem Breitscheider Rasenplatz ist an diesem Dienstagabend um 19.15 Uhr.