Neuer Name, neue Liga

Angelburg (red). Die Fußballerinnen der SG Gansbachtal, in der Saison 2019/2020 Gegner des TSV Bicken und des SSV Haigerseelbach in der Gruppenliga Gießen/Marburg gewesen, werden in der kommenden Verbandsliga-Runde unter dem Namen SG Angelburg antreten.

An der bisherigen SG Gansbachtal waren und an der künftigen SG Angelburg sind die Stammvereine FSV Gönnern und SSV Frechenhausen beteiligt. Einst waren auch der SSV Lixfeld und Eintracht Hirzenhain dabei. Kurios: Die Männer-Spielgemeinschaft aus Gönnern und Frechenhausen wird weiterhin als "FC Angelburg" antreten dürfen, weil diese Namensgebung dem Hessischen Fußballverband einst "durchgerutscht" war. Sie ist mit den Bestimmungen für eine Spielgemeinschaft eigentlich nicht vereinbar. Die Frauen-Spielgemeinschaft hingegen muss unter dem heute vorschriebenen Namen "SG" als "SG Angelburg" antreten.

Namhafteste Verstärkung für die kommende Runde ist Angreiferin Lea Bienert vom Verbandsligisten TuS Naunheim. Außerdem werden fünf Spielerinnen aus der eigenen Jugend zum Kader stoßen.