Niederroßbach plant schon für den Sonntag

Haiger (jes). Beim Fußball-Vorbereitungsturnier in Langenaubach besitzt A-Ligist FC Niederroßbach beste Aussichten, die Halbfinal- und Platzierungsspiele am Sonntag zu erreichen. Der 2:1-Erfolg über den Kreisoberligisten SSV Medenbach stellte eine kleine Überraschung dar. In Gruppe 1 stieg Gruppenligist SSC Burg mit einem 2:0-Sieg über den Kreisoberligisten SSV Sechshelden ins Turnier ein.

Gruppe 3, SSV Medenbach - FC Niederroßbach 1:2: Im Spiel der Sieger des ersten Turnierabends ging Niederroßbach durch Robin Paul und Nik Joel Krumm mit 2:0 in Führung. Medenbach kam durch Louis Sahm nur noch auf 1:2 heran.

Gruppe 1: SSC Burg - SSV Sechshelden 2:0: Zur Halbzeit stand es torlos. Dann schoss Burg durch Denny Diebel und Marcel Merkardt seine beiden Treffer.

Am Mittwoch spielen: VfL Fellerdilln - SSV Allendorf (18 Uhr), SSV Donsbach - TSV Liebenscheid (19.30 Uhr).