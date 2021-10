Orzechowksi belohnt die SGE spät mit dem Ausgleich vom Punkt

Eschenburgs Marian Orzechowski blieb kurz vor Schluss cool vom Punkt. Archivfoto: Henrik Schneider

EIBELSHAUSEN - SG Eschenburg - TSV Bicken 1:1 (0:1): "Für uns fühlt es sich mehr nach einem Sieg an, für Bicken wahrscheinlich eher nach einer Niederlage", so Eschenburgs Trainer Sebastian Dietrich. Ein Freistoß aus dem Halbfeld für die Gäste hatte das Spiel eröffnet. Dietrichs SGE gelang es nicht, diesen zu entschärfen, sodass Konstantin Zygan (23.) das Spielgerät in die lange Ecke zum 1:0 für Bicken köpfte. Damit startete ein Anrennen der Eschenburger, während Bicken vereinzelt Nadelstiche setzte. Mehr als zwei halbwegs gefährliche Standards gab es bis zur Pause aber nicht mehr.

Nach der Halbzeit zeigten die Konter des TSV nun mehr Wirkung: Tobias Hild scheiterte zunächst an Noel Brück im Kasten der Gastgeber, Teamkollege Fabian Bräuer fehlte die Ruhe vor dem Tor. Danach drückten wieder die Eschenburger auf die Tube - und wurden belohnt. Nach einem Freistoß von Tobias Claes nahm ein Bickener die Hand im Strafraum zur Hilfe, Schiedsrichter Torben Grandt zeigte umgehend auf den Punkt. Marian Orzechowski, der Torschütze vom Dienst, nahm sich der Sache an und überwand Sascha Fünfsinn im TSV-Tor (86.). So brandete am Sportplatz in Eibelshausen noch später Jubel aus den heimischen Reihen auf.