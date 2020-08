Premiere in Hessen: Kreisfußballtag in einem Stadion

Sie haben die Geschicke im Fußballkreis in den vergangenen Jahren gelenkt oder werden sie auch in der kommenden Amtszeit lenken, hintere Reihe v. l. Wolf Weichbold, Bernd Krauskopf, Marisoll C. Thielmann, Lena Brandenburger, Pascal Merkardt, Udo Schmidt, Markus Schmitt und Mario Schmitt; vordere Reihe v. l. Klaus Klein, Jörg Menk, Heinz-Günther Eckhardt, Bernd Herrmann, Dieter Sommer, Roland Paul und Martin Seidel. Foto: Sven Jessen