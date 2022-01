SCW-Neuling Leon Kunz will "Seuchenjahr" hinter sich lassen

Nach fast sechs Wochen Pause ist der SC Waldgirmes wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, allerdings ohne Cheftrainer Mario Schappert, der nach Ende seiner coronabedingten Quarantäne aber bereits an diesem Samstag erstmals wieder die Einheit beim Fußball-Hessenligist leiten wird. Dabei kann "Schappi" bis auf Abwehrmann Karl Cost (Hüftprobleme) alle Spieler begrüßen. Nicht nur aufgrund Schapperts Erkrankung ist das Thema Corona auch bei den Lahnauern präsent. "Ich befürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die ersten Fälle haben werden", so Schappert. Um das Risiko zu minimieren, trainieren Hessen- und Verbandsligateam nicht zusammen und wird das Kabinenleben reduziert. "Die Jungs aus der Nähe werden zu Hause duschen", so Schappert. Außerdem werde, wie schon zum Ende der Vorrunde, auf Schnelltests vor jeder Einheit gesetzt. Bis zum Start der Aufstiegsrunde am 12. März gegen Eintracht Stadtallendorf hat der Trainer dennoch eine Menge vor. Fünf Einheiten pro Woche will der Coach durchziehen - mit einem Mix aus Training und Testspiel. Den ersten Härtetest gibt es bereits am Dienstag gegen Regionalligist TSV Steinbach Haiger (Anpfiff 19 Uhr auf dem Kunstrasen in Burbach-Holzhausen, 250 Zuschauer unter der 2G-Regel zugelassen, der Eintritt von fünf Euro kommt dem gastgebenden SG Hickengrund zu Gute). Die weiteren Testspiele: Bayern Alzenau (Sa., 29.1., 14 Uhr); FC Cleeberg (So., 30.1., 15 Uhr in Oberkleen); FC Gießen (Sa., 5.2., 14 Uhr); SG Kinzenbach (So., 6.2., 15 Uhr); TuS Dietkirchen (Sa., 12.2., 14.30 Uhr); FV Breidenbach (Mi., 16.2., 19.30 Uhr); SF/BG Marburg (Sa., 19.2., 14 Uhr); Kreispokal SC Münchholzhausen/Dutenhofen (Fr., 25.2., 19 Uhr); SV Bauerbach (So., 27.2., 14 Uhr); RW Hadamar (Sa., 5.3., 14 Uhr).

Unterdessen hat der SCW weitere Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Thorsten Schäfer bleibt den Lahnauern als Trainer des U 23-Verbandsligateams ein weiteres Jahr erhalten. Auch gaben Oliver Schmidt als Co-Trainer der ersten Mannschaft, der langjährige Torwarttrainer Manfred Ehrhardt sowie Spieler Henry Euler ihre Zusage bis 2023. Keeper Maik Buss wird bis 2024 das Tor der Lahnauer hüten. (tig/red)